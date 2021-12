Fraude no auxílio emergencial: funcionário de lotérica é investigado em operação no Ceará

Fraudes para realização de saques indevidos do auxílio emergencial no Município de Icó (a 361 km de Fortaleza) são investigados pela Polícia Federal. O funcionário de uma lotérica e outros investigados estariam realizando saques fraudulentos do benefício.

Dez agentes policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão em domicílios investigados no Município. Mídias, celulares e documentos são apreendidos conforme mandados expedidos pela 25ª Vara da Justiça Federal.

As investigações foram iniciadas no último mês de outubro. Os suspeitos estariam reativando códigos de acesso ao aplicativo Caixa Tem a partir da obtenção do CPF de beneficiários do programa Auxílio Emergencial. Diante da posse desses códigos, os criminosos realizam saques fraudulentos dos valores liberados nas contas vinculadas.

Os suspeitos poderão responder pelo crime de estelionato qualificado, artigo 171 do Código Penal, com pena de até 7 anos de reclusão. A eventual pena será proporcional à responsabilidade atribuída a cada um.

