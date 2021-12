Caminhão incendeia após tombar na BR-116, em Barro; motorista está bem

O condutor do veículo está bem, somente com escoriações. O fluxo continua fluindo na rodovia após o acidente nos dois sentidos

Um caminhão tombou e pegou fogo na cidade de Barro, no quilômetro 464 da BR-116, na tarde desta quarta-feira, 1º. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego de veículos não foi interrompido em nenhum dos dois sentidos, que têm fluxo controlado. O condutor está bem, apenas com escoriações.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o veículo pegando fogo no acostamento da pista, com espessa fumaça preta saindo do caminhão. Com o fogo já controlado, a PRF informou que houve uma tentativa de retirar parte do pneu do veículo que está sobre uma das faixas da rodovia, mas a operação não foi bem sucedida. A empresa responsável pelo guincho fará o procedimento nesta quinta-feira, 2.

