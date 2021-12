Preso homem suspeito de receptar fios furtados em Sobral

Flagrante foi em uma rua no centro do município. Suspeito já responde por outros dois furtos no município

Um homem foi preso em flagrante na na na dessa terça-feira, 30, suspeito de receitar fios de energia no município de Sobral, a 232 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi flagrado foi câmeras municipais de videomonitoramento, no momento em que queimava os fios.

Os agentes policiais iniciaram a investida por volta das 11h30min, após serem notificados de que um indivíduo estaria queimando fios de cobre em uma via pública no Centro da cidade. A ação do suspeito também foi captada por câmeras de videomonitoramento. O suspeito foi identificado como Ismael Dos Santos Gomes, de 19 anos. Ao abordarem o suspeito, 970 gramas de cobre queimadas foram apreendidas.

Ismael já responde por dois furtos cometidos neste ano. Ele foi conduzido à Delegacia Municipal de Sobral, juntamente com o material apreendido. Atualmente, Sobral investiga casos de subtração de cabos, fios e outros itens da infraestrutura municipal urbana. Apuração é realizada pelo Núcleo de Repressão aos Crimes Patrimoniais (NRCP).

