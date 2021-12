Três homens são encontrados mortos próximo a rodovia em Caucaia

Três homens foram encontrados mortos próximo a uma rodovia na localidade de Catuana, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira, 1°. Os três corpos encontrados pela polícia, ainda não identificados, foram alvejados por disparos de arma de fogo.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram procedimentos no local que auxiliarão nas investigações. O caso seguirá sob apuração do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Sobre o assunto Farmácia é arrombada em Caucaia e criminosos furtam produtos

Extração ilegal de minério é interrompida em Caucaia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, com sigilo e anonimato são garantidos. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



As denúncias também podem ser feitas pelos telefones (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia, ou ainda para o número (85) 98198-7555, que é o WhatsApp do NHPP de Caucaia, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags