Delegado e três policiais civis são investigados por crimes em Maracanaú

Delegado e três policiais civis são investigados por série de crimes em Maracanaú

CGD instaurou processo administrativo disciplinar para apurar conduta dos agentes de segurança, conforme publicação do órgão no DOE, nessa quinta-feira, 30
Um delegado e quatro policiais civis são investigados por uma série de crimes cometidos no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) instaurou um processo administrativo para apurar a conduta dos agentes.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nessa quinta-feira, 29. O processo é contra o delegado Paulo André Maia Cavalcante e os policiais civis Antônio da Silva Moraes, Ayslan Rielle Gonzaga Nunes e Ângelo Sampaio Pessoa.

LEIA MAIS | Operação cumpre 18 mandados de prisão contra membros de facção criminosa no CE, SP e SC

Eles são acusados de crimes entre usurpação de função pública, violação de domicílio, tortura psicológica voltada para obtenção de confissão, corrupção passiva, coação no curso do processo e associação criminosa.

Confira cada crime que os agentes foram denunciados:

Paulo André Maia Cavalcante
- Usurpação de função pública
Antônio da Silva Moraes
- Violação de domicílio
- Tortura psicológica voltada para obtenção de confissão
- Corrupção passiva
- Coação no curso do processo
Ayslan Rielle Gonzaga Nunes
- Violação de domicílio
- Associação criminosa
Ângelo Sampaio Pessoa
- Violação de domicílio
- Tortura psicológica voltada para obtenção de confissão
- Associação criminosa

De acordo com o órgão, o procedimento busca apurar as infrações disciplinares no âmbito da Polícia Civil. Para a condução do processo, foi designada a 1ª Comissão Civil Permanente, composta pelos delegados de Polícia Civil. A comissão será responsável pela instrução regular do processo.

