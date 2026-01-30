Delegado e três policiais civis são investigados por crimes em Maracanaú

Delegado e três policiais civis são investigados por série de crimes em MaracanaúCGD instaurou processo administrativo disciplinar para apurar conduta dos agentes de segurança, conforme publicação do órgão no DOE, nessa quinta-feira, 30
Um delegado e quatro policiais civis são investigados por uma série de crimes cometidos no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) instaurou um processo administrativo para apurar a conduta dos agentes.
A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nessa quinta-feira, 29. O processo é contra o delegado Paulo André Maia Cavalcante e os policiais civis Antônio da Silva Moraes, Ayslan Rielle Gonzaga Nunes e Ângelo Sampaio Pessoa.
Eles são acusados de crimes entre usurpação de função pública, violação de domicílio, tortura psicológica voltada para obtenção de confissão, corrupção passiva, coação no curso do processo e associação criminosa.
Confira cada crime que os agentes foram denunciados:
Paulo André Maia Cavalcante
- Usurpação de função pública
Antônio da Silva Moraes
- Violação de domicílio
- Tortura psicológica voltada para obtenção de confissão
- Corrupção passiva
- Coação no curso do processo
Ayslan Rielle Gonzaga Nunes
- Violação de domicílio
- Associação criminosa
Ângelo Sampaio Pessoa
- Violação de domicílio
- Tortura psicológica voltada para obtenção de confissão
- Associação criminosa
De acordo com o órgão, o procedimento busca apurar as infrações disciplinares no âmbito da Polícia Civil. Para a condução do processo, foi designada a 1ª Comissão Civil Permanente, composta pelos delegados de Polícia Civil. A comissão será responsável pela instrução regular do processo.
