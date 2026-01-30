Delegado e três policiais civis são investigados por crimes em Maracanaú

Foto de apoio ilustrativo (fachada da CGD).CDG instaurou processo administrativo para apurar policiais / Crédito: Aurélio Alves/O POVO

Um delegado e quatro policiais civis são investigados por uma série de crimes cometidos no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) instaurou um processo administrativo para apurar a conduta dos agentes. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nessa quinta-feira, 29. O processo é contra o delegado Paulo André Maia Cavalcante e os policiais civis Antônio da Silva Moraes, Ayslan Rielle Gonzaga Nunes e Ângelo Sampaio Pessoa.

