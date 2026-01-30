Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação cumpre 18 mandados de prisão contra membros de facção

Operação cumpre 18 mandados de prisão contra membros de facção criminosa no CE, SP e SC

Medidas foram cumpridas nos municípios de Juazeiro do Norte, Sobral, Madalena, Caucaia, Mombaça, Maranguape e São Benedito pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nesta sexta-feira, 30
Mirla Nobre
Uma operação cumpriu 18 mandados de prisão nesta sexta-feira, 30, contra membros de uma facção criminosa com atuação em diversas regiões do Ceará. As ações foram realizadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Alvos também foram presos nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

No Ceará, as medidas foram cumpridas nos municípios de Juazeiro do Norte, no Cariri, em Sobral, no Norte do Estado, em Madalena, Mombaça, São Benedito, e em CaucaiaMaranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme a Polícia Civil, a ofensiva foi coordenada pela 2ª Seccional do Interior Sul em Juazeiro do Norte. Do total de mandados, sete decisões judiciais foram realizadas contra alvos em liberdade e nove contra capturados sob custódia do estado no sistema prisional.

Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas regiões com com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI/Sul), da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS) e do Departamento de Inteligência (DIP).

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as equipes policiais apreenderam drogas, dinheiro em espécie, armas de fogo e munições, além de aparelhos celulares e balanças de precisão. O material seria oriundo de atividades ilícitas e passarão por perícia.

A Polícia Civil informou que a operação busca o “enfrentamento ao crime organizado e a desarticulação de grupos criminosos que atuam em território cearense”.

As diligências da Polícia Civil seguem em curso para identificar, localizar e prender aqueles que movimentam o crime organizado.

