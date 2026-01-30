Operação cumpre 18 mandados de prisão contra membros de facção

Operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu 18 mandados de prisão contra membros de facção / Crédito: Dvivulgação/PC-CE

Uma operação cumpriu 18 mandados de prisão nesta sexta-feira, 30, contra membros de uma facção criminosa com atuação em diversas regiões do Ceará. As ações foram realizadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Alvos também foram presos nos estados de São Paulo e Santa Catarina. No Ceará, as medidas foram cumpridas nos municípios de Juazeiro do Norte, no Cariri, em Sobral, no Norte do Estado, em Madalena, Mombaça, São Benedito, e em Caucaia e Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

