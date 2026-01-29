Homem suspeito de estuprar sobrinha é preso em Quixadá

Crime ocorreu em janeiro deste ano; suspeito já responde por crimes de lesão corporal e furto

Um homem de 46 anos, suspeito de estuprar a própria sobrinha, foi preso nessa quarta-feira, 28, em Quixadá, a 148,9 km de Fortaleza. Conforme as investigações da Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) do município, o crime aconteceu em janeiro deste ano, na mesma cidade.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças de segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).