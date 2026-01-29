Homem suspeito de estuprar sobrinha é preso em Quixadá

Homem suspeito de estuprar sobrinha é preso em QuixadáCrime ocorreu em janeiro deste ano; suspeito já responde por crimes de lesão corporal e furto
Um homem de 46 anos, suspeito de estuprar a própria sobrinha, foi preso nessa quarta-feira, 28, em Quixadá, a 148,9 km de Fortaleza. Conforme as investigações da Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) do município, o crime aconteceu em janeiro deste ano, na mesma cidade.
Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças de segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).
De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), após obter informações sobre a localização do suspeito, uma equipe se deslocou até o local e realizou a prisão. Conforme a Polícia, o homem já responde por outros dois crimes: lesão corporal e furto.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Quixadá e foi colocado à disposição da Justiça.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101-0181
Delegacia de Polícia Civil de Quixadá: (88) 3445-1047
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br