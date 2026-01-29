"Se ela sobreviver, eu mato": homem usa peixeira para esfaquear ex e é preso em Fortaleza

Fachada do Hospital Geral de Fortaleza, no bairro Papicu. / Crédito: JÚLIO CAESAR

Erickson Fabiano Martins Ferreira foi preso em flagrante após tentar matar a ex-companheira utilizando uma faca de tipo "peixeira". O crime ocorreu por volta das 8 horas da quarta-feira, 28, no cruzamento da rua Alameda das Margaridas com a rua Passeio dos Cajueiros, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. De acordo com os autos do processo, Erickson possuía uma medida protetiva que o proibia de se aproximar da vítima, mas ignorou a ordem judicial. Testemunhas relataram que havia "bastante sangue pelo asfalto", evidenciando a gravidade das lesões.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Até a publicação desta matéria, não havia atualizações sobre seu quadro clínico.

De acordo com o documento de audiência de custódia obtida pelo O POVO, além de resistir à ação policial e ofender os agentes, chamando-os de safados, pilantras e palavrões pejorativos, Erickson fez uma ameaça direta à ex-companheira após a tentativa de feminicídio. Segundo o depoimento dos policiais, o agressor afirmou que, "se a vítima não morresse, quando ele se soltasse iria terminar o serviço". A declaração foi citada pela Justiça como prova da intenção de matar persistente e da necessidade de mantê-lo preso.