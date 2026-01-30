Ex-professor é preso em Quixadá por suspeita de assédio sexual

Ex-professor universitário foi preso em Quixadá após suspeita de assédio sexual e violência psicológica contra ex-aluna (Imagem ilustrativa) / Crédito: FCO FONTENELE/O POVO

Um ex-professor universitário e médico, identificado como Yuri Silva Portela, que atuava no curso de Medicina do município de Quixadá, a 148,91 km de Fortaleza, foi preso suspeito de assédio sexual e violência psicológica contra ex-aluna. Prisão aconteceu através da Operação Bisturi Acadêmico, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MP-CE).

A ação teve o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. A iniciativa contou ainda com a 1ª Promotoria de Justiça de Quixadá, em conjunto com equipes da Delegacia de Defesa da Mulher, da Polícia Militar e da Polícia Penal.

Os indícios apontam que o docente costumava usar sua posição na universidade para constranger a estudante e fazê-la manter relações de cunho sexual. Ele teria oferecido vantagens acadêmicas, incluindo acesso a avaliações e pontos em trabalhos. Em nota, a defesa de Yuri afirma que "a decisão (sobre a prisão) se fundamenta, essencialmente, em trechos isolados de conversas virtuais cuja leitura foi realizada de forma descontextualizada, sem a devida análise da integralidade do conteúdo, da dinâmica comunicacional e das circunstâncias em que tais

mensagens teriam sido trocadas". Defesa destaca ainda que "em toda a fase investigativa, não se imputou ao paciente

o emprego de violência física, grave ameaça ou qualquer forma de coação direta, tratandose de suposta conduta de natureza exclusivamente verbal e moral".