Duas pessoas são mortas em ataque a tiros durante festa em clube em Boa Viagem

Duas pessoas são mortas em ataque a tiros durante festa em clube em Boa ViagemVídeo registrou momento de correria de populares quando os disparos começaram no local. Caso aconteceu na madrugada deste domingo, 7. A Polícia Civil investiga o crime
Duas pessoas foram mortas durante um ataque a tiros em uma festa em clube na localidade de Santos Cosmo, no município de Boa Viagem, a 199,84 de Fortaleza, na madrugada deste domingo, 7. No local, outras pessoas foram baleadas e foram socorridas para unidades hospitalares.
Um vídeo feito por populares durante a festa flagrou o momento dos primeiros disparos no local que reunia dezenas de pessoas, incluindo crianças. Nas imagens, é possível ver o momento em que as pessoas estavam dançando quando os tiros começaram.
Em seguida, as pessoas começaram a correr e mais disparos foram ouvidos. O POVO apurou que os suspeitos teriam chegado em motocicletas e dispararam contra as pessoas no local. Um homem, de 24, e uma mulher, de 39, foram alvejados e morreram no local.
O homem tinha antecedentes criminais por posse ou porte ilegal de arma de fogo. Ainda não há informações da motivação do crime e a quantidade de pessoas baleadas, assim como o estado de saúde dos sobreviventes.
No local, uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e realizou os primeiros levantamentos periciais que vão auxiliar nas investigações que estão a cargo da Delegacia de Boa Viagem.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a investigação também conta com apoio do Departamentos de Polícia Judiciária do Interior Norte e de Inteligência (DIP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Equipes estão em diligências para localizar e capturar os suspeitos envolvidos em um duplo homicídio.
Município teve patrulhamento reforçado após o crime
Ainda segundo o órgão, o patrulhamento ostensivo em Boa Viagem foi reforçado com equipes do Policiamento Ostensivo Geral (P.O.G), Força Tática (FT) do 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM).
A área conta ainda com auxílio de viaturas do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando Tático Rural (Cotar).
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br