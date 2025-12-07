Duas pessoas são mortas em ataque a tiros durante festa em clube em Boa Viagem

Ataque a tiros deixou duas pessoas mortas em clube em Boa Viagem / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Duas pessoas foram mortas durante um ataque a tiros em uma festa em clube na localidade de Santos Cosmo, no município de Boa Viagem, a 199,84 de Fortaleza, na madrugada deste domingo, 7. No local, outras pessoas foram baleadas e foram socorridas para unidades hospitalares. Um vídeo feito por populares durante a festa flagrou o momento dos primeiros disparos no local que reunia dezenas de pessoas, incluindo crianças. Nas imagens, é possível ver o momento em que as pessoas estavam dançando quando os tiros começaram.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a investigação também conta com apoio do Departamentos de Polícia Judiciária do Interior Norte e de Inteligência (DIP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Equipes estão em diligências para localizar e capturar os suspeitos envolvidos em um duplo homicídio. Município teve patrulhamento reforçado após o crime Ainda segundo o órgão, o patrulhamento ostensivo em Boa Viagem foi reforçado com equipes do Policiamento Ostensivo Geral (P.O.G), Força Tática (FT) do 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM). A área conta ainda com auxílio de viaturas do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando Tático Rural (Cotar).