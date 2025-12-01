Cavalo é resgatado em estado grave em Maracanaú

Cavalo é resgatado em estado grave em MaracanaúAnimal idoso apresenta quadro grave inflamação e foi levado ao Abrigo Menino Vaqueiro, que pede doações para custear consulta e remédios
Um cavalo idoso foi resgatado na manhã desta segunda-feira, 1º, após passar pelo menos quatro dias agonizando nas ruas de Maracanaú, a 20,6 km de Fortaleza.
O animal, debilitado e sem conseguir se levantar, foi levado ao Abrigo Menino Vaqueiro, que agora busca apoio financeiro para custear atendimento veterinário e medicamentos.
Segundo Márcia Freitas, responsável pelo Abrigo, o cavalo apresenta laminite (inflamação) severa nas quatro patas, está muito magro e enfraquecido, necessitando de cuidados imediatos. Entre os itens necessários estão suplementos vitamínicos, remédios para dor e fármacos específicos para a condição.
“Ele vagava há muito tempo pelas ruas e agora caiu e não levantou mais”, relata Márcia, emocionada.
Ela afirma ainda que o veterinário chegou a sugerir eutanásia, considerando o estado crítico do animal e os altos custos de tratamento, mas ela recusou a possibilidade.
Prefeitura foi acionada, mas abrigo assumiu acolhimento
A Prefeitura de Maracanaú teria sido comunicada sobre o caso após os quatro dias de sofrimento do animal. Segundo o abrigo, o Município ofereceu apenas o transporte até o local, já que não dispunha de espaço adequado para acolhê-lo.
Foi então que Márcia solicitou que o animal fosse levado ao abrigo, onde permanece sob cuidados emergenciais.
O POVO entrou em contato com a Prefeitura de Maracanaú para saber se o Município prestaria algum tipo de apoio adicional ao tratamento do animal ou ao abrigo responsável pelo resgate, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.
Campanha busca doações para salvar o animal
O abrigo iniciou uma campanha no Instagram para arrecadar recursos e garantir o atendimento veterinário e os medicamentos necessários.
“O estado dele é bem delicado. Se as pessoas pudessem ajudar o abrigo a cuidar dele, meu Deus, como eu ia ficar feliz”, apela Márcia.
As doações podem ser feitas via Pix pelo CPF 739511023-49, em nome de Márcia Virgínia Freitas dos Santos. A população também pode entrar em contato pelo telefone (85) 9 8931-1281.
O perfil oficial para acompanhar atualizações e contribuir é @abrigomeninovaqueiro2.