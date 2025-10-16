Duas mulheres são mortas a tiros em rua de Maracanaú

Duas mulheres são mortas a tiros em rua de MaracanaúDuplo homicídio aconteceu no bairro Piratininga na noite dessa quarta-feira, 15. Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime
Na noite dessa quarta-feira, 15, duas mulheres foram alvejadas a tiros na rua Peru, no bairro Piratininga, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As vítimas morreram no local do crime.
Uma das vítimas tinha 27 anos e a outra ainda não foi identificada formalmente. Equipes da Polícia militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que vão auxiliar na investigação do crime.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o duplo homicídio por meio da Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú. Nenhum suspeito foi preso até o momento.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Maracanaú: (85) 3101 7344
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br