Duas mulheres são mortas a tiros em rua de Maracanaú

Duplo homicídio aconteceu no bairro Piratininga na noite dessa quarta-feira, 15. Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime

Na noite dessa quarta-feira, 15, duas mulheres foram alvejadas a tiros na rua Peru, no bairro Piratininga, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As vítimas morreram no local do crime.

Uma das vítimas tinha 27 anos e a outra ainda não foi identificada formalmente. Equipes da Polícia militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que vão auxiliar na investigação do crime.