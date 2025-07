Seis assaltantes são condenados por roubo a bancos que deixou 14 pessoas mortas em Milagres

Decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, por meio da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, na segunda-feira, 21. Duas pessoas foram absolvidas do crime registrado em dezembro de 2018

Foram condenados os réus Elivan de Jesus da Luz, Geronilma Serafim da Silva, Jaime Pereira Nogueira, Denilson Moreira da Silva e Girlan Araújo Santos. Desse total, Elivan, Geronilma, Jaime, Denilson e Girlan foram condenadoas por roubo qualificado com morte por 14 vezes e porte ilegal de arma. Já Robson foi condenado pelos mesmos crimes e também por sequestro ou cárcere privado com agravante.

A Justiça do Ceará condenou seis assaltantes acusados de atuarem no roubo de dois bancos no município de Milagres , a 485,50 quilômetros de Fortaleza , na Região do Cariri. Os crimes aconteceram em dezembro de 2018 e vitimou 14 pessoas , sendo oito suspeitos e seis reféns. A decisão foi publicada, na segunda-feira, 21, no Diário da Justiça Eletrônico, por meio da Vara de Delitos de Organizações Criminosas.

Os réus Cícero Rozeli da Silva Caldas e Everaldo Moreira da Silva foram absolvidos de todas as acusações feitas pelo Ministério Público. A decisão teve como base o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que prevê a absolvição quando não há provas suficientes para a condenação.

As condenações de cada um, no entanto, não foram divulgadas na sentença. O POVO procurou o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para saber os valores das penas de cada condenado. O órgão disse que o “caso encontra-se em segredo de justiça e informações não podem ser repassadas”.

Na época, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, informou que o setor de inteligência do órgão recebeu antecipadamente as informações de que a quadrilha atacaria os bancos.

Com isso, forças policiais dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia trocaram informações com a SSPDS. As investigações apontavam apenas, no entanto, que o crime ocorreria em Milagres ou no município vizinho de Missão Velha, ambos na região do Cariri.

Na madrugada do dia 7 de dezembro de 2018, um grupo criminoso fez reféns na tentativa de assaltar as agências do Banco do Brasil e do Bradesco em Milagres. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, na época, que no mesmo dia, 14 pessoas morreram após troca de tiros intensa, sendo que seis eram reféns e outros oitos seriam criminosos.