Homem é morto a tiros em via pública em Maracanaú

Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 28, no bairro Bandeirantes; A vítima tinha 26 anos

Um homem de 26 anos foi morto a tiros em uma via pública no bairro Bandeirantes, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quarta-feira, 28.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para colher indícios para auxiliar na investigação do crime, como identificar autoria do crime e elucidar o caso.