Três homens são assassinados a tiros a caminho do trabalho em Maracanaú

Vítimas trabalhavam como serventes e foram mortos a caminho do trabalho / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Três homens foram assassinados a tiros enquanto estavam a caminho do trabalho na manhã desta quinta-feira, 22. O crime aconteceu em uma localidade conhecida como comunidade da Barragem, no bairro Colônia, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No local, os corpos das vítimas foram encontrados ao lado de bicicletas que eram utilizadas para o deslocamento do trio até o local de trabalho. Eles estariam atuando como serventes em um canteiro de obra localizado nas proximidades onde o crime aconteceu.

LEIA MAIS | Quatro homens são presos suspeitos de matar jovens após perseguição a carro no Jangurussu O POVO apurou que os suspeitos da ação criminosa seriam integrantes da facção criminosa de origem cearense Guardiões do Estado (GDE). No entanto, ainda não há informações da motivação dos assassinatos. Os suspeitos teriam utilizado armas longas e pistolas para executar as vítimas. Os três homens foram alvejados, principalmente, na região da cabeça. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que três corpos de três vítimas, do sexo masculino ainda não identificadas, foram localizadas com lesões a bala.