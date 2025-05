Dois homens são mortos a tiros após serem atingidos em via pública em Maracanaú

Imagem de apoio ilustrativo. Equipe da PMCE foi acionada para a ocorrência / Crédito: JULIO CAESAR/ O POVO

Dois homens foram mortos a tiros após serem atingidos em via pública no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite dessa segunda-feira, 26. As vítimas tinham 31 e 26 anos, sendo que uma morreu no local do crime e a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade hospitalar. O homem respondia pelo crime de receptação.