Adolescente de 14 anos é morta a tiros enquanto ia à escola em São Benedito

Um suspeito de envolvimento no crime, identificado como Daniel da Silva Gonçalves, de 20 anos, foi preso em flagrante por policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

Daniel confessou o crime. Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito afirmou que a vítima caminhava com uma amiga em direção à escola quando foi abordada por ele e um comparsa. A dupla estaria cumprindo ordens de uma mulher ainda não identificada.



Ainda de acordo com a oitiva, os homens ordenaram que Lucelena acompanhasse-os, enquanto mandaram que a amiga dela seguisse “sem olhar para trás”. A vítima foi levada até uma casa abandonada, onde foi assassinada a tiros.

Imagens do local do crime mostram que Lucelena estava com a farda da escola quando foi morta. Daniel disse que, durante a execução, ficou do lado de fora do imóvel e que foi o seu comparsa quem efetuou os disparos contra a vítima. Em seguida, este homem teria entregado a arma utilizada no crime para que o autuado guardasse.