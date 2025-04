PRF apreende cocaína em carro onde estava bebê de dois anos no Ceará

Entorpecente estava escondido dentro do painel de controle do veículo; condutor fugiu a pé durante abordagem

A apreensão aconteceu no 4º Anel Viário, entre as BRs-116 e 222, no sentido do município de Caucaia , nessa quinta-feira, 17. Dentro do veículo, além da criança, estava uma mulher com antecedentes por tráfico, estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa.

Outras duas pessoas também estavam dentro do carro. Entre eles, o motorista que fugiu a pé no momento da abordagem. A abordagem aconteceu após um alerta de veículo suspeito por meio do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF.

Conforme a PRF, equipes fizeram buscas na região, mas o condutor do veículo não foi localizado até o momento. A droga encontrada dentro do carro estava dividida em três pacotes, escondidos no painel do veículo.

Além da droga, quatro aparelhos celulares foram apreendidos. O carro e as mulheres foram levados à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi instaurado procedimento por tráfico de drogas.