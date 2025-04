Igreja e casa de PM são alvos de tiros em Maracanaú

Repórter do caderno de Cidades

Motoqueiro foi flagrado por câmeras de vigilância efetuando disparos contra as fachadas dos imóveis. Caso foi registrado durante a madrugada desta quarta-feira

Uma igreja evangélica e a casa de um policial militar foram atingidas por disparos de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira, 9, no bairro Cágado, em Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza. Ninguém ficou ferido em nenhuma das duas ações.

Câmeras de vigilância flagraram as ações. As imagens mostram que a igreja foi a primeira a ser atingida. Conforme o horário das câmeras, era 1h46min quando um motoqueiro chegou em frente ao templo, desceu do veículo e efetuou, pelo menos, três tiros.

Quatro minutos após o ataque à igreja, o criminoso se dirige à casa do PM e volta a efetuar disparos, que atingiram o portão da residência. Ainda não se sabe o que teria motivado os crimes.