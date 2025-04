Sucata de fábrica de aço no Maracanaú registra incêndio nesta segunda-feira, 7

Equipe combate fogo nesta segunda-feira, 7, em empresa de Maracanaú / Crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Incêndio atinge área de sucata ferrosa da Empresa Gerdau, localizada na rua Oeste-Dois, no Distrito Industrial I, município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Fogo começou por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira, 7. Até o momento, não há registro de vítimas. SAIBA MAIS | Os mapas que mostram como a América do Sul se tornou mais quente, seca e em chamas nos últimos 50 anos



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, a solicitação foi registrada após a brigada de incêndio da siderúrgica constatar que não conseguiria conter as chamas.

Bombeiros ressaltam que equipes continuam empenhadas no controle do fogo, com reforço de efetivo e equipamentos adequados para ocorrências industriais. Equipe combate fogo nesta segunda-feira, 7, em empresa de Maracanaú Crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros Militar do Ceará Como se prevenir em incêndios? De acordo com os Bombeiros, as edificações precisam dispor de medidas de proteção contra incêndio e pânico. Isto é, saídas de emergência, extintores, iluminação de emergência, sistemas de alarme e combate a incêndios, entre outros.