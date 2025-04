Galpão usado para fabricar sapatos é atingido por incêndio em Fortaleza

Fogo atinge galpão anexo a uma residência / Crédito: Reprodução | WhatsApp

Um incêndio foi registrado em um galpão usado para fabricar sapatos, situado no bairro Jardim América, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 31. Fogo causou danos materiais, mas não houve registro de vítimas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a solicitação de urgência foi recebida por volta das 15h47min, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops)