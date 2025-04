Jijoca de Jericoacoara: turistas ilhados são resgatados pelos bombeiros e PMCE

Flutuadores foram utilizados para auxiliar no resgate / Crédito: Reprodução/CBMCE

Onze turistas ilhados foram resgatados no “Riacho do Arrombado”, em Jijoca de Jericoacoara, a 282,91 km de Fortaleza, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na noite desse domingo, 30. As vítimas ficaram isoladas como consequência da maré alta e forte correnteza na área. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Por volta das 18h10min, uma equipe da 5° Companhia do 3° Batalhão de Bombeiros Militares (5° Cia/3° BBM) foi informada que havia um grupo de turistas ilhados em uma região conhecida como caminho do Guriú.