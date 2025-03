Governo do Ceará propõe aumento de promoções para tenente-coronel na PM e Corpo de Bombeiros

Foi enviado nesta terça-feira, 18, um Projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para ampliar o número de vagas de promoção ao posto de tenente-coronel na Polícia Militar do Ceará (PMCE) e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), atualmente apenas uma promoção por semestre é permitida para cada instituição. Com a nova proposta, esse número será triplicado, permitindo que três oficiais sejam promovidos a cada semestre. A iniciativa visa garantir mais oportunidades de ascensão na carreira para os militares que dedicam anos ao serviço de segurança pública.