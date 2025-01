Maracanaú: conflitos entre facções provocaram um homicídio a cada 24 horas em dezembro

Sete pessoas foram mortas em 72 horas após a morte de um chefe do tráfico no sistema penitenciário

Foram contabilizados 16 homicídios entre os dias 1º e 31 de dezembro. O período mais conflituoso foi registrado após o dia 28, quando houve uma execução dentro da Unidade Prisional 2, em Itaitinga. Um integrante de facção criminosa com poder de liderança no Maracanaú foi morto dentro da penitenciária.

Os conflitos entre facções no município de Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza, resultaram em um homicídio a cada 24 horas no mês de dezembro de 2024. Os números estão no balanço apresentado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

No dia 31 de dezembro, cinco pessoas foram mortas no município, todas do sexo masculino. Em 72 horas, a partir do dia 28, quando Paulo foi morto na penitenciária, ao dia 31, sete pessoas foram vítimas de crimes com características de execução em Maracanaú.

Paulo Roberto Ferreira Portela, conhecido como Paulim, foi preso em 2012 como autor de homicídio em Pacatuba.



Entre as vítimas do mês de dezembro, a mais nova é um garoto de 14 anos de idade, que teve a casa invadida e foi retirado por criminosos, que o executaram em via pública. O mais velho tinha 49 anos, no entanto, não há detalhes sobre o caso. Todos os mortos de dezembro são do sexo masculino.

No ano de 2025, os casos de homicídios apresentaram continuidade. No dia 14 de janeiro, uma mulher gestante foi morta a tiros. No dia 11 do mesmo mês, um homem foi morto e duas crianças saíram feridas em duas ocorrências registradas no bairro Pajuçara. No dia 1º de janeiro, duas pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas.