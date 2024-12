Maracanaú: garoto de 14 anos é retirado de casa por criminosos e morto a tiros em via pública

Um garoto de 14 anos de idade foi morto a tiros no bairro Mucunã, em Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado no sábado, 28.

A Delegacia Metropolitana de Maracanaú investiga o caso. O corpo do menino foi periciado. Conforme apuração do O POVO, o garoto foi retirado de dentro de casa por criminosos e morto em via pública. Não há informações sobre a motivação do crime.