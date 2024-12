Homem é baleado e outro fere a cabeça fugindo de tiros no bairro Pajuçara, em Maracanaú

Nenhum suspeito do crime foi localizado ou identificado pela Polícia Militar até a tarde desta terça-feira, 17

Outro homem de 24 anos caiu e feriu a cabeça durante a fuga dos disparos, conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os dois foram socorridos para uma unidade hospitalar.

Um homem de 26 anos foi baleado no joelho no bairro Pajuçara, em Maracanaú , durante um ataque a tiros ocorrido na noite dessa segunda-feira, 16.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o órgão, um casal em um carro preto são os suspeitos do crime. Buscas foram realizadas no local, mas ninguém foi identificado ou localizado.