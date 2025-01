Duas pessoas são mortas e outras duas ficam feridas em Maracanaú

Conforme a SSPDS, os dois mortos são do sexo masculino e não foram identificados formalmente. As duas pessoas sobreviventes lesionadas pelos tiros foram socorridas para uma unidade hospitalar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso ficará a cargo da Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Diligências estão em andamento no intuito de identificar a autoria do crime", informou.