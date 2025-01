Homem de 20 anos é morto a tiros em Maracanaú, o Ceará

Fachada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) / Crédito: Fernanda Barros/O POVO

Um homem de 20 anos de idade foi morto a tiros no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta segunda-feira, 30. No dia anterior um menino de 14 anos foi morto no mesmo município. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia Metropolitana de Maracanaú.