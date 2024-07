Italiano suspeito de matar ex-companheira há 11 anos é preso em Maracanaú

Um homem suspeito de matar a ex-companheira há 11 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) no último domingo, 07, no bairro Conjunto Timbó, em Maracanaú. O crime ocorreu em fevereiro de 2013. Conforme divulgado na época, o suspeito, de origem italiana, matou a ex-companheira com golpes de estilete pois não aceitava o término do relacionamento e também não admitia um namoro de seis meses que ela tinha com um homem.

O acusado é Riccardo Carozzi, atualmente com 51 anos. Quando o crime foi registrado, o homem chegou a ser preso em flagrante pela polícia. Contudo, em audiência de custódia, foi decidido que o suspeito responderia em liberdade por não representar risco à sociedade.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) então trabalhou para fortalecer a acusação e solicitou a prisão preventiva. Conforme explicou a Corporação, o caso foi registrado antes de 2015, ano em que o crime de feminicídio foi instituído pela Lei Federal Nº. Lei 13.104, razão pela qual a qualificação penal do capturado foi homicídio doloso.