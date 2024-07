Suspeito de vender celulares roubados em feira no Cariri cearense é preso em Minas Gerais

Um homem de 26 anos suspeito pelo crime de receptação de celulares, no Ceará, foi capturado nessa segunda-feira, 8, no município de Nova Serrana, em Minas Gerais. Ele é investigado por comercializar os aparelhos em uma feira de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que está à frente das investigações, tinha um mandado de prisão preventiva contra o homem e, após identificar o paradeiro dele, solicitou apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para realizar a captura.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) realizou as investigações com o apoio do Núcleo de Roubos e Furtos. A ofensiva em parceria com a PCMG foi montada juntamente com o núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.