Homem é preso suspeito de matar a própria esposa em Marco

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Manuel Ferreira Medeiros Filho foi preso após tentar esconder-se em cemitério. Vítima foi identificada como Maria Valdirene de Souza. Foi o 2º feminicídio no Estado em 24 horas

Em um primeiro momento, os PMs receberam a informação de que o suspeito estava escondido nas proximidades de um estabelecimento comercial da região. No local, moradores relataram que ele havia fugido em direção ao cemitério da cidade.

Conforme a Polícia Militar, após o crime, equipes do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) e do Comando de Policiamento de Rondas de Acoes Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionadas para a ocorrência.

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a própria esposa em Marco , município da região Norte do Ceará. O crime ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 3.

“Prontamente, as equipes realizaram o cerco e conseguiram capturar o homem”, informou a PM. “Preso em flagrante, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapipoca , onde foi autuado por feminicídio”.

Este foi o segundo feminicídio registrado no Estado em menos de 24 horas. Na noite de terça-feira, 2, Ana Priscila Lino Viana Lima, de 32 anos, foi morta a golpes de barra de ferro no bairro Parque Soledade, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). O suspeito do crime era namorado dela. Glailson Rodrigues de Sousa, de 24 anos, foi preso em flagrante.