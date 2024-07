Casal e criança de 7 anos são baleados no Parque Tijuca, em Maracanaú

A SSPDS afirmou que a Polícia Civil Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências ininterruptas relacionadas ao caso. “Um procedimento foi instaurado pela Central de Procedimentos Digitais da PC-CE para subsidiar a investigação.”

Ao todo, 19 pessoas foram assassinadas no último mês de junho em Maracanaú. 92 homicídios foram registrados no município no primeiro semestre deste ano, conforme a SSPDS. É um número 17,94% maior do que os 78 homicídios registrados no mesmo período de 2023.