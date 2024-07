Quatro pessoas são presas suspeitas de roubo em Fortaleza

Quatro pessoas foram presas suspeitas de roubo no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, na última sexta-feira, 5. Os pertences roubados pelo grupo e os acessórios usados no momento do crime foram recuperados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) quando os envolvidos foram capturados.

Ao receber informações sobre um roubo a um estabelecimento, agentes da Polícia Militar realizaram buscas no local, e com base no apurado pela PM, os quatro suspeitos foram encontrados.