Em dois dias, três homens são mortos em praças de Maracanaú

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

O caso mais recente foi registrado na praça conhecida como Praça da Juventude, no Acaracuzinho. A vítima foi um homem de 40 anos. Na segunda, as vítimas foram dois jovens, de 19 e 21 anos. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

De acordo com as estatísticas da pasta, no primeiro trimestre deste ano, 35 pessoas foram assassinadas em Maracanaú — a SSPDS não divulgou dados de abril. Nos três primeiros meses de 2023, 46 assassinatos haviam ocorrido, o que representa uma redução de 23,91%.