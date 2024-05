Duplo homicídio é registrado em pista de skate em Maracanaú

Crime ocorreu no bairro Timbó por volta das 19h30min desta segunda-feira, 22. No primeiro trimestre deste ano, 35 assassinatos foram registrados em Maracanaú

Duas pessoas foram mortas a tiros por volta das 19h30min desta segunda-feira, 22, no Conjunto Timbó , bairro de Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza). As vítimas, ambas do sexo masculino, estavam em uma pista de skate, localizada em uma praça do bairro, quando foram mortas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, nessa segunda-feira (22), para uma ocorrência de duplo homicídio no município de Maracanaú - Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12) da Região Metropolitana de Fortaleza.

No primeiro trimestre deste ano, 35 homicídios foram registrados em Maracanaú, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). É uma redução de 23,91% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 46 assassinatos haviam ocorrido. A SSPDS ainda não divulgou dados referentes a este mês de abril.

As vítimas, identificadas como dois homens, de 19 e 21 anos, foram mortas por disparos de arma de fogo em uma via do bairro Timbó. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceram ao local da ocorrência e realizaram os primeiros levantamentos acerca da ocorrência. A Delegacia Metropolitana de Maracanaú (DMM) é a unidade da Polícia Civil que segue a cargo das investigações.

Denúncias

A população pode contribuir com o trabalho policial repassando informações que auxiliem nas investigações. As informações podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser feitas para o telefone (85) 3101-2830, da Delegacia Metropolitana de Maracanaú. O sigilo e o anonimato são garantidos.