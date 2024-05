Inspetor da Polícia Civil de folga impede roubo no Cocó, em Fortaleza

No ocorrido, um suspeito, de 33 anos, tentou roubar a motocicleta da vítima, quando o policial abordou e rendeu o homem

Um inspetor da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que estava de folga, impediu um roubo contra um entregador de aplicativo no bairro Cocó, em Fortaleza. A Polícia não divulgou a data em que a situação aconteceu.

No ocorrido, um suspeito, de 33 anos, tentou roubar a motocicleta da vítima, quando o policial abordou e rendeu o homem, que possui antecedentes criminais por roubo. O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), onde foi autuado em flagrante por crime de roubo.