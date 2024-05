Jogo do bicho e tráfico: PF identifica R$ 300 milhões em contas de membros de organização criminosa

Operação está cumprindo 22 mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão no Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul

Operação "Primma Migratio" está cumprindo, nesta quarta-feira, 24, 22 mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão no Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Os alvos seriam membros de organização criminosa suspeita de movimentar R$ 300 milhões com tráfico de drogas e armas, exploração de jogos de azar, entre os quais o “Jogo do Bicho”, além da lavagem de dinheiro dessas atividades ilegais em loteria esportiva administrada pela organização criminosa.

Parte do dinheiro arrecadado, de acordo com a Polícia Federal (PF), era utilizado na corrupção de servidores públicos. Dois policiais militares foram presos por participarem do grupo logístico da organização.