Incêndio atinge fábrica de plásticos em Maracanaú

Um incêndio atingiu uma fábrica de plásticos localizada no bairro Distrito Industrial, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O incêndio iniciou por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, 23.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou, por volta das 16 horas, que está no local para combater as chamas e, conforme informações iniciais, não houve vítimas. Moradores relatam que uma fumaça preta e densa ainda está saindo do local e chegando em bairros vizinhos.

O coronel-comandante geral do CBMCE, Wagner Maia, informou que o fogo já foi controlado e que não há perigo de se alastrar pelos demais pontos da fábrica. O foco é no depósito de matéria prima do local.