Manifestação de taxistas em Fortaleza demanda fiscalização e criação de aplicativo

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,23.04.2024: Manifestação de taxistas. Av. Leste/Oeste Crédito: FÁBIO LIMA

A principal reivindicação dos taxistas está relacionada à legislação dos motoristas de aplicativo, criada em 2018. Segundo o taxista Anderson Dantas, a realização de vistorias por parte da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) estaria desatualizada e o número de motoristas por aplicativo na Capital seria maior do que a quantidade de vistorias realizadas pela Etufor. “Dentro da lei dos aplicativos, tem algumas previsões legais, [como] a vistoria anual, justamente para salvaguardar a questão da qualidade da prestação de serviço, da segurança e da economicidade. O veículo tem que fazer uma vistoria anual. No entanto, não fazem. Inclusive, ofertando a situação de insegurança da própria sociedade”, disse.

O POVO questionou a Etufor sobre as reivindicações e solicitou dados atualizados sobre o número de motoristas por aplicativos na Capital, além da quantidade de vistorias realizadas pelo órgão.



Por nota, a Etufor informou que realiza a fiscalização do transporte irregular de passageiros em campo, cumprindo a determinação da Lei 10.751/2018. Segundo o órgão, foram realizadas 1.298 apreensões em 2023. Em relação às vistorias em veículos de aplicativo, o órgão afirmou que divulga, mensalmente, o calendário para que os motoristas renovem a vistoria do veículo ou para começar a operar pelas plataformas digitais. Segundo o calendário vigente, neste mês, os veículos de final de placa 2 devem realizar o procedimento. Em 2023, foram realizadas 14.421 vistorias pela Etufor. Neste ano, até o mês de março, o órgão realizou cerca de 3 mil vistorias. Os taxistas também reclamaram sobre a atuação de parte de motoristas do serviço privado, que estaria atuando fora das plataformas. Segundo Anderson, isso estaria ocorrendo, principalmente, durante eventos específicos na cidade. “A lei federal e a lei do município determinam que o serviço só pode ser prestado dentro da plataforma. O usuário é quem tem que solicitar o carro por aplicativo. Se ele [motorista] ofertar o serviço fora do aplicativo, descaracteriza o serviço, então é tido como transporte clandestino”, contou.

Ele conta que a situação seria recorrente em Fortaleza e incomoda alguns taxistas, que acabam perdendo corridas.



“O táxi perdeu muito espaço já com os aplicativos e hoje, além de perder o espaço com os aplicativos, os próprios aplicativos ofertam serviço como se fosse um táxi, de forma aberta ao público. O que não pode. O motorista do aplicativo tem que fazer o serviço exclusivamente pela plataforma”, afirmou. Além da demanda de aumento das fiscalizações e vistorias, os taxistas pedem a criação de um aplicativo para a categoria. Os condutores chegaram a citar exemplos de plataformas para a categoria que já funcionam em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo. “Uma outra pauta é a criação de uma plataforma de um aplicativo pela própria Prefeitura de Fortaleza, como foi proposto em 2018 por nós. Como foi feito em São Paulo, como foi feito no Rio de Janeiro. Um aplicativo para fazer a gestão do sistema de táxi, a intermediação entre o usuário e o profissional taxista. Baixando o valor, mas dando o volume de serviço ao profissional”, detalhou Anderson.