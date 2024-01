Homem que ateou fogo em ex-companheira em Fortaleza é condenado a 29 anos

Repórter do caderno de Cidades

Os jurados aceitaram todas as quatro qualificadoras imputadas pela acusação a Jorge Luís — feminicídio, motivo torpe, emprego de fogo e que resulta perigo em comum, uso de recurso que impossibilite a defesa.

Jorge Luís Santos de Carvalho, de 34 anos, foi condenado a 29 anos de prisão pelo feminicídio de Talita Lopes Falcão , de 34 anos, crime ocorrido em 12 de junho último no bairro Ellery. A sessão do júri popular que o condenou foi realizada nesta quinta-feira, 14.

O crime ocorreu por volta das 21 horas, em plena avenida Sargento Hermínio. Conforme os autos do processo, Jorge Luis não aceitava o término do relacionamento e já havia ameaçado Talita.



Inclusive, ele teria dito à filha do casal, de quatro anos, que iria “colocar fogo na mamãe”. Talita conseguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro e chegou a mudar de casa para fugir de Jorge Luis.



Talita teve 80% do corpo queimado e chegou a ser socorrida para o Instituto Dr. José Frota (IJF), mas morreu em 3 de julho. Jorge Luis foi preso em flagrante. No carro dele, foram encontrados um galão de gasolina, isqueiro e uma carta.

Celeridade no julgamento



Nas redes sociais, a vice-governadora e secretária das Mulheres, Jade Romero (MDB), fez menção ao julgamento, agradecendo o "empenho" dos órgãos que compõem o Programa Tempo de Justiça de Mulher por levar o caso a júri em tempo "recorde".

Entre a denúncia e a sentença, foram 185 dias, citou a vice-governadora. "Seguiremos trabalhando na prevenção deste tipo de violência, mas dando respostas rápidas quando uma de nós for vitimada", afirmou.

A iniciativa Tempo de Justiça visa garantir celeridade no andamento de processos de crimes contra a vida que tenham autoria conhecida. No caso do Tempo de Justiça Mulheres, a meta é que os casos sejam julgados em até 400 dias.