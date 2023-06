Criminosos invadem construção em Maracanaú e executam servente

Criminosos armados invadiram uma construção na Avenida 14, no Jereissati, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Joabe Oliveira da Silva, de 30 anos de idade, foi executado com disparos de arma de fogo.

O POVO apurou que a vítima teria saído recentemente da prisão e iniciou o trabalho como servente em uma obra no bairro Jereissati. A vítima trabalhava quando foi surpreendida pelos tiros. Não há informações sobre o crime que Joabe respondia e motivou a prisão.



O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local colhendo as primeiras informações do caso junto com a Perícia Forense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine