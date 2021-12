Novos equipamentos ajudam Perícia Forense na apuração de adulteração de documentos

O maquinário pode ser utilizado para perícias documentoscópicas, que atuam nas analises de documentos com o intuito de apurar sua autenticidade.

Visando modernizar a atuação da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) entregou um Duplo Comparador Espectral de Vídeo. Este equipamento é utilizado para perícias documentoscópicas, ou seja, atua nas análises de documentos com o intuito de apurar sua autenticidade. A entrega foi feita na última terça-feira, 7.

A Pefoce também recebeu um mouse espectral portátil que pode ser utilizado em operações ou em perícias externas. Durante a análise, o equipamento, que possui recursos de luzes, destaca as violações nos elementos de segurança dos documentos analisados. O investimento realizado no aparato foi de R$ 970 mil, proveniente do Fundo de Segurança Público e Defesa Social (FSPDS/SSPDS).



Os aparelhos podem ser usados, por exemplo, na verificação de adulteração em Certificados de Registros e Licenciamento de Veículos (CRLV) e outros documentos, como Carteiras Nacionais de Habilitação, documentos de identidade (RG), moedas e cédulas falsas. O maquinário dispõe de um banco de dados com informações e elementos de segurança de diversos tipos de documentos, o que permite o fornecimento de um laudo para as provas periciais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Equipamento para perícias documentoscópicas para Pefoce (Foto: SSPDS)



Outros órgãos no País também utilizam a mesma tecnologia para atuar nas análises de documentos com o intuito de apurar sua autenticidade, como a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), em Mato Grosso e o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), no Pará.

Saindo da investigação com a lupa para a realização da verificação com um comparador espectral, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, acredita que haverá mais eficácia no trabalho pericial. “Esse equipamento que chegou agora, e que está à disposição será usado para o combate ao crime, veio da Bielorrússia. É a ferramenta, hoje, mais moderna que existe para perícia documentoscópica", destaca em nota da secretaria.

LEIA MAIS | Dose de reforço: Ceará recebe mais de 20 mil doses da Janssen nesta terça

+ Camilo anuncia convocação de mil policiais do último concurso

“Sempre que nós falamos em investigação é necessário que haja uma Polícia Civil bem equipada, motivada e estruturada e também uma Perícia Forense bem equipada, motivada e estruturada”, finalizou Sandro Caron.

De acordo com o perito criminal e supervisor do Núcleo de Perícias Documentoscópicas e Contábil (NUPDC), Hugo Alcântara, a perícia criminal documentoscópica cresce muito com o suporte dos equipamentos: “Eles dão a possibilidade de explorar mais detalhes que não eram possíveis de serem captados através de lupas portáteis e análise manual, como era feito antes. Pela sua forma acessível e flexível, o mouse passará a ser um equipamento importante e significativo na rotina do perito”, conta.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags