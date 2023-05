Homem morre após ataque de abelhas africanas em Maracanaú

Um homem de 51 anos morreu na tarde desta sexta-feira, 12 de maio, após ser atacado por abelhas africanas no bairro Horto de Maracanaú, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Esta espécie é considerada muito agressiva.

Segundo o subtenente Alexsandro, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que atuou na ocorrência, a vítima estava trabalhando em uma caçamba de coleta de areia. O equipamento teria feito barulho e soltado fumaça, espantando as abelhas.

Ao ser atacado, ele teria caído e ficado às margens de um riacho da região. Ele foi retirado do local pelo CBMCE e atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local.

Outras pessoas que estavam trabalhando no local também foram atacadas mas não tiveram a mesma reação. A suspeita é de que o homem tenha sofrido um choque anafilático devido a alergia. A causa da morte só poderá ser confirmada após análise pericial.