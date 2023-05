Incêndio atinge galpão da Ceasa em Maracanaú

As chamas se alastraram por cerca de 30 boxes com alimentos. Ninguém ficou ferido

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado no fim da noite dessa segunda-feira, 8, para combater um incêndio em uma das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa), localizada no município de Maracanaú, a cerca de 23 km de Fortaleza. O fogo atingiu um galpão com aproximadamente 30 boxes de frutas, verduras e legumes. Ninguém ficou ferido.

Ao todo, dez viaturas do CBMCE foram enviadas ao local, entre elas viaturas de combate a incêndio, salvamento, tanques e de resgate. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas por volta das 3 horas da madrugada desta terça-feira, 9.

Devido à grande quantidade de material combustível no local, um minucioso trabalho de retirada do material em brasas e resfriamento da área continua a ser feito até a manhã desta terça, 9.



As causas do incêndio ainda são investigadas.