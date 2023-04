Mulher é assassinada com 12 tiros em via pública de Maracanaú

Motivação e autoria do crime são desconhecidos. Crime está sendo investigado pela Polícia Civil

Uma mulher foi assassinada a tiros em uma via pública no bairro Jereissati II, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime foi registrado na noite desta sexta-feira, 28, na rua 58. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima portava uma porção de pó análogo à cocaína e uma quantia em dinheiro quando foi assassinada.

A pasta informou que o corpo ainda não foi formalmente identificado. O POVO apurou que a mulher foi atingida por pelo menos 12 disparos à queima-roupa. Ela morreu na hora. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidos.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência e isolaram a área até a chegada da Perícia Forense, que realizou a remoção do corpo e coletou elementos materiais para subsidiar as investigações. De acordo com a SSPDS, o caso está sob apuração da Delegacia Metropolitana de Maracanaú. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também atua para elucidar o crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as investigações deste caso, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas por ligação telefônica ou aplicativo de mensagens. O sigilo e anonimato da fonte são resguardados pela Secretaria.

Delegacia Metropolitana de Maracanaú: 85 3101 2830

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp SSPDS: 85 3101 0181

