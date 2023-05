Primeiros socorros: CBMCE conclui curso para alunos do programa Juventude na Onda

A cerimônia de encerramento do curso contou com a presença de monitores e instrutores do programa e da Secretaria Municipal da Juventude

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizou, na manhã desta quinta-feira, 11, a entrega dos certificados de conclusão do “Surf Salva”, curso destinado a jovens surfistas do programa Juventude na Onda, da Prefeitura de Fortaleza. A cerimônia ocorreu no Quartel Central do CBMCE e contou com a presença de alunos e professores das escolinhas de surf, além de autoridades do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal da Juventude.



O curso já formou mais de sete mil jovens e adultos para o salvamento de banhistas ao longo de toda a costa cearense. “Nós temos Surf Salva não só na Capital, mas em todo o Interior. Vários municípios já têm o Surf Salva. Então em uma situação de emergência, tem eles lá para dar o primeiro atendimento enquanto chega o Corpo de Bombeiros”, explica o coordenador do Surf Salva, Major Chailon Fonteles.

Um dos jovens monitores do projeto é Mateus Barroso, 16, que após o treinamento do Surf Salva, se sente mais preparado para lidar com essas situações de emergência na água.

Como frequentador assíduo do mar, o adolescente reconhece a contribuição que pode dar, não só no resgate, mas também na prevenção de acidentes. “Eu me sinto preparado e coerente. Não apenas só fazer, mas também ensinar e aplicar” conta o surfista.



Projeto Surf Salva



Iniciado em 1995, o Surf Salva é um curso oferecido pelo CBMCE para escolinhas de todo o litoral do Ceará. Durante três dias, os participantes aprendem técnicas de primeiros socorros para o combate e prevenção de afogamentos nas praias do Estado.

O curso ocorre mensalmente, em diferentes escolinhas de surf. As inscrições para participar do projeto podem ser feitas através do telefone do CBMCE ou do instagram do projeto.

O Secretário Municipal da Juventude, Davi Gomes, esteve presente na solenidade e apontou os diversos benefícios trazidos pelo surf, não só para os jovens, mas para toda a comunidade. “Ele [o surf] salva como cidadãos, ele salva para diminuir a violência, ele salva o corpo da gente para se exercitar, ele salva a mente de muitos jovens que estão aqui, o surf salva de várias formas”.



Parceria com o Juventude na Onda

Um dos apoiadores do projeto Surf Salva é o Juventude na Onda, programa da Secretaria Municipal da Juventude de Fortaleza que fornece auxílio financeiro e técnico para jovens surfistas da Capital.

O programa é realizado anualmente, a partir da publicação do edital de inscrição em novembro. Atualmente, o Juventude na Onda está na sua sétima edição e conta com 20 instrutores e 20 monitores inscritos.

Tanto instrutores quanto monitores recebem ajudas de custo, de respectivamente, R$ 1000 e R$ 300, além de equipamentos como pranchas, streps, parafinas, coletes ultravioleta, entre outros materiais.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-05-2023: Alunos do Juventude na Onda concluem o curso de primeiros socorros no CBMCE e recebem o certificado. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

“Quando eu comecei no esporte eu não tive a ajuda de ninguém na época e hoje graças a Deus eu vejo o que a prefeitura impõe para esses jovens”, compara a embaixadora do programa e multi campeã, brasileira e mundial, de surf, Tita Tavares.

O projeto tem sido cada vez mais procurado pelos surfistas da cidade e desde 2021 aumentou o número de unidades atendidas de 13 para 20 escolinhas. “Quem quiser pode conhecer o Juventude na Onda, pode participar, não é algo que as escolas estão fechadas. É só procurar uma escolinha perto do seu bairro, da sua comunidade”, afirma a coordenadora do Juventude na Onda, Celina Studart.

O programa ainda busca auxiliar na formação não só de atletas, mas na cidadania desses jovens através do contato com outros aparelhos públicos. É o que explica o Secretário Executivo da Juventude de Fortaleza, Adolfo Viana:

“Não é uma atividade só de surf, é de formação de jovens. Uma porta que se abre para a juventude de Fortaleza conhecer também as outras estruturas que nós temos como os institutos Cuca”, diz o secretário.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-05-2023: Alunos do Juventude na Onda concluem o curso de primeiros socorros no CBMCE e recebem o certificado. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Além do caráter esportivo e de formação, o programa, em parceria com as escolinhas, ajudam até no enfrentamento de problemas que esses jovens encontram no dia a dia.

“Eles estão se sentindo muito melhor. Estão se sentindo bem mais colhidos, porque não é só o projeto. A gente tem que desenvolver bastante amor e principalmente solidariedade com essas crianças. Às vezes eles passam dificuldades que a gente não entende.” destaca Ítalo Venâncio, instrutor da Surf School Brothers, uma das escolinhas que fazem parte do Juventude na Onda.



Próximas edições



A próxima turma do Surf Salva será formada em junho, com escolinhas da Praia do Futuro. Os estabelecimentos interessados devem procurar o Corpo de Bombeiros para realizar a inscrição.

Já o Juventude na Onda, atua através de editais anuais e nesse momento está com o edital de 2022 em vigência. As novas inscrições para o programa devem acontecer em novembro deste ano, para contemplação entre final de 2023 e início de 2024.