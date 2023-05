Prefeitura de Maracanaú abre processo seletivo com salário de R$ 2,6 mil

As vagas são para agente de saúde e agente de combate às endemias. As inscrições vão até o dia 18 de maio e custam R$ 95

A Prefeitura de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu inscrições para um processo seletivo com 142 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Ambas as funções exigem grau de escolaridade em nível médio e cursos de formação nas áreas específicas. A remuneração inicial é R$ 2.604.

As inscrições ficam abertas até o dia 18 de maio, com taxa de R$ 95. Os interessados devem acessar o formulário eletrônico até às 23h59min do último dia do prazo.

De acordo com a banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), a prova será aplicada no dia 25 de junho em Maracanaú.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Nos pênaltis, Ceará bate o Sport e se sagra tricampeão da Copa do Nordeste

Criminoso sexual é suposto autor da morte de 6 pessoas nos EUA

Justiça colombiana condena mandantes do assassinato de promotor paraguaio

Copom mantém novamente juros básicos da economia em 13,75% ao ano

Cajado: Expectativa é apresentarmos relatório do arcabouço até a próxima quarta-feira

Tags