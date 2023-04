Suspeito de crime sexual contra vulnerável é preso em Maracanaú

Um homem de 50 anos foi preso por crime sexual contra vulnerável, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 11. A captura foi efetuada pela Força Tarefa de Segurança Pública do Ceará junto ao Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da Polícia Militar do Ceará.

A operação foi desencadeada a partir de uma cooperação interagências com foco em inteligência de segurança pública. O suspeito não apresentou resistência à operação policial. A prisão preventiva do suspeito foi solicitada pela 12ª Vara Criminal de Fortaleza.



A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) não divulgou o nome do suspeito preso.

