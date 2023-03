PM é morto após desentendimento com policial penal em Maracanaú

Um policial militar foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 19, após desentendimento com um policial penal, que foi preso em flagrante suspeito de homicídio. O caso aconteceu no bairro Jereissati I, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O PM não estava em exercício de suas funções no momento do caso.

A confusão, que aconteceu do lado de fora de um estabelecimento, começou quando, por conta de uma discussão entre os envolvidos, o agente penitenciário teria sacado a pistola e atirado contra o PM, que morreu no local.

Uma segunda pessoa foi atingida pelo disparo, mas não corre risco de morrer, conforme apuração do O POVO.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou, por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), que autuou em flagrante o policial penal por homicídio consumado e tentativa de homicídio.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O policial penal foi levado à DAI e está à disposição da Justiça. A Controladoria instaurou também um procedimento para apuração na seara administrativa.

Os nomes da vítima e do suspeito não foram divulgados.

