Apontados como chefes de facção são presos em Maracanaú

Dois homens foram presos em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, alvos de uma operação da Polícia Civil. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra Paulo Alexsandro Ferreira Portela, de 29 anos, o Sorvete, com passagens por roubo e Marciano Alves de Oliveira, de 34 anos, o Marcinho Playnet, na última quinta-feira, 13.

Paulo Alexsandro e Marciano são apontados como chefes de uma facção criminosa e responsáveis por tomada de decisões dentro do grupo, além da comercialização de drogas e distribuição de armas. Ação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta segunda-feira, 17.

Os dois tentaram fugir do local durante a abordagem da Polícia. Eles estavam escondidos em um imóvel e foram levados à Delegacia de Repressão as Ações Criminosas (Draco), responsável pela ofensiva. Os suspeitos também foram autuados em flagrante por posse compartilhada de arma de fogo com numeração suprimida, receptação e resistência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foram apreendidas pistolas, munição e aparelhos celulares. A ação teve o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin). Os homens são suspeitos de homicídios na RMF.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

WhatsApp da Draco: (85) 989690181

Sobre o assunto Mulher de 46 anos é morta dentro de casa em Fortaleza

Mulher é assassinada a tiros no Centro de Fortaleza na madrugada deste sábado

Posto de saúde de Fortaleza fica sem médicos após interdição do Conselho de Medicina

Tags